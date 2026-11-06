Собянин назвал знаковые социальные объекты, которые построят в 2027–2029 годах

Ряд знаковых социальных объектов появятся в Москве в 2027–2029 годах. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, один из них — новый комплекс НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, который объединит основные клинические и диагностические подразделения института, в том числе высокотехнологичные операционные, реанимацию и центры лучевой диагностики. Это крупнейший медицинский объект, который строится в рамках программы развития здравоохранения Москвы, — его площадь составит более 160 тысяч квадратных метров, а высота будет достигать 10 этажей.

Также будет возведен Центр детской нейрореабилитации и ортопедии Детской городской клинической больницы святого Владимира. Он позволит значительно расширить доступность высокотехнологичной помощи и создать преемственную систему реабилитации с акцентом на социальную адаптацию маленьких пациентов. В шестиэтажном здании разместятся дневной стационар на 15 коек, отделение водолечения и реабилитации, а также консультативно-диагностическое отделение. Здесь смогут проходить полный цикл восстановительного лечения дети с патологиями опорно-двигательного аппарата и нервной системы.

Кроме того, на базе Московского клинического научно-исследовательского центра «Больница 52» построят многопрофильный комплекс, где расположатся родильный дом, а также хирургический, терапевтический и нефрологический блоки. Благодаря введению комплекса в эксплуатацию самая крупная больница северо-запада Москвы получит новую современную инфраструктуру для эффективного лечения пациентов.

В столице возведут и биотехническую лабораторию Московского научно-практического центра лабораторных исследований — крупнейшей сетевой государственной лаборатории столицы. Появление нового биотехнологического комплекса даст возможность масштабировать проведение сложных и редких исследований.

Также в Походном проезде (район Южное Тушино, СЗАО) появится техноколледж. В новом кампусе ученики будут осваивать наиболее востребованные специальности медико-технического и химического профиля, а также в сфере логистики, наладки электрооборудования, информационного моделирования, архитектуры и авиации. В мастерских и лабораториях будет установлено такое же оборудование, как и на реальных производственных площадках. Колледж будет готовить около 7600 специалистов для основных отраслей экономики Москвы.

Кроме того, в Москве планируется построить на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити» на месте бывшего Экспоцентра Национальный центр «Россия». Его открытие ожидается в 2029 году. Комплекс станет одним из крупнейших общественных пространств страны для выставок и делового общения.

