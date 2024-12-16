Собянин назвал сроки строительства новой онкобольницы в Сколкове
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2025 году будет достроен новый комплекс городской онкологической больницы № 62, расположенной на территории международного медицинского кластера в Сколкове.
По его словам, в составе больницы будут два корпуса общей площадью больше 60 тыс. кв.м. - амбулаторно-стационарный и операционно-реанимационный. Кроме того, будет построен Центр паллиативной помощи.
«Первый — амбулаторно-стационарный, рассчитанный на 410 коек и 90 кресел для химиотерапии. Здесь будет полный спектр онкологической помощи. Оснастим здание новейшей медтехникой, включая МРТ- и КТ-аппараты. Сейчас идут отделочные работы и монтаж инженерных систем», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, во втором корпусе больницы разместятся отделение реанимации и интенсивной терапии, операционный блок, стационар кратковременного пребывания и лаборатории.
В составе Центра паллиативной помощи откроются детское и реабилитационные отделения, а также отделения сестринского ухода и гериатрии, добавил Собянин.
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