Собянин назвал самые востребованные инструменты для бизнеса на портале mos.ru
В 2024 году предприниматели обратились к услугам и сервисам для бизнеса на портале mos.ru более 2,5 миллиона раз, рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Дополнительно в 2024 году было запущено свыше 80 услуг для бизнеса, в том числе навигатор по земельным услугам и сервисам.
«Модернизировали ряд услуг, в том числе согласование мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеоусловий», – добавил Собянин.
По его словам, среди более 200 инструментов наибольшей популярностью пользовался сервис сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка. Также среди востребованных услуг оформление пропусков на проезд грузового транспорта в зонах ограниченного движения в столице и онлайн-запись на прием к специалистам Мосгосэкспертизы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru