Собянин назвал ключевые направления поддерживаемого экспорта товаров из Москвы

Китай занимает первое место среди государств, в которые компании Москвы поставляют свои товары. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, всестороннюю поддержку бизнесу при выходе на рынки дружественных стран оказывает Московский экспортный центр (МЭЦ). В 2024 году поддержанный МЭЦ объем экспорта превысил 19,9 млрд рублей.

Экспортным лидером стал Китай, куда столичные компании поставляют высокотехнологичное оборудование, электронику, косметику, бытовую химию, продукты. В число самых востребованных направлений также вошли Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Турция, Индия, ОАЭ, Египет, Азербайджан, Киргизия.

Как отметил Собянин, объем экспорта в Азербайджан вырос в 60 раз, в Сербию — в 34 раза, в Турцию — в шесть раз.

