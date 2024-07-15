Собянин назвал исторические здания, восстановленные с помощью инвесторов
Инвесторы провели реставрацию 12 помещений в исторических зданиях, еще в 15 продолжают идти работы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что уже отреставрировали помещения в здании Центропечати на Тверской улице и в доходном доме А.И. Синицына в Благовещенском переулке. Мэр напомнил, что возможность приобрести здания, которые являются объектами культурного наследия, или помещения в них появилась у предпринимателей столицы в 2017 году.
По словам Собянина, недвижимость реализуется на торгах, перед использованием ее приводят в порядок. В результате в столице сохраняется уникальная архитектура, а инвесторы могут развивать собственное дело в районах с высокой потребительской, деловой и туристической активностью.
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