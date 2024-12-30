Собянин напомнил о режиме работы соцучреждений в новогодние праздники
В Москве в новогодние праздники соцучреждения будут функционировать по особому графику. Об этом в своем Telegram-канале написал столичный мэр Сергей Собянин.
Так, 30 декабря совершеннолетние жители столицы смогут попасть в поликлиники с 9:00 до 18:00 часов, а с 31 декабря по 8 января — с 9:00 до 16:00. При этом 30 декабря детские поликлиники будут открыты с 9:00 до 15:00 часов.
Москвичи смогут посетить отделения помощи на дому 30 декабря, а также со 2 по 7 января с 9:00 до 18:00. При этом 31 декабря, 1 и 8 января эти учреждения будут открыты лишь до 16:00 часов. Помощь москвичам на дому будет осуществляться с 30 декабря по 8 января с 9:00 до 15:00.
По словам Собянина, взрослые травмпункты в Москве в праздничные дни будут открыты в то же время, что и поликлиники, а детские — с 8:00 до 22:00 часов. Круглосуточные учреждения продолжат свою работу по обычному графику.
Мэр добавил, что информацию об особом режиме работы учреждений соцзащиты, дворцов бракосочетания, МФЦ и других организаций можно уточнить на портале «Mos.ru».
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