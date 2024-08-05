Собянин: Начался монтаж щита-гиганта для прокладки Рублево-Архангельской линии

Монтаж щита-гиганта «Лилия» начался в рамках строительства Рублево-Архангельской линии московского метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Конструкция диаметром 10 метров предназначена для прокладки двухпутных тоннелей. Она позволит значительно сократить время работ в условиях плотной застройки города.

«"Лилия" пройдет 849 метров под улицами Маршала Тухачевского, Генерала Глаголева, Паршина, Живописной, 86-м кварталом района Хорошево-Мневники до соседней станции "Серебряный Бор"», — указал Собянин.

Затем щит-гигант пройдет под акваторией Москвы-реки и Большого Строгинского затона до «Строгино».

Рублево-Архангельская ветка будет третьей, где применят «Лилию». Ранее щит помогал в строительстве Некрасовской и Большой кольцевой линий.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СтроительствоМосковское МетроСергей СобянинМосква

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