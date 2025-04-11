Собянин: Началась проходка правого тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Проходка правого перегонного тоннеля началась на участке от станции «Рублево-Архангельское» до «Липовой рощи» Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Щит “Виктория” должен пройти порядка 2,3 километра, в том числе около 200 метров под руслом Москвы-реки», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Проходку левого перегонного тоннеля на этом участке начали в феврале. Строительством занимается тоннелепроходческий комплекс «Натали».

Рублево-Архангельская линия метро свяжет квартал Москва-Сити и деловой кластер «СберСити» в Рублево-Архангельском. Общая площадь развивающегося микрорайона - более 460 гектаров. На будущей линии метро появятся пересадки на Московское центральное кольцо и Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую, Большую кольцевую линии. Как ожидается, Рублево-Архангельская линия улучшит транспортное обслуживание больше 800 тысяч горожан.

Помимо строительства метро, власти запланировали реконструкцию участка Рублевского шоссе с мостом через Москву-реку и создание маршрутной сети наземного транспорта.

