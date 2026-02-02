Собянин: Началась акция по сбору подарков для бойцов СВО к 23 Февраля

Акция по сбору подарков для бойцов специальной военной операции ко Дню защитника Отечества началась в Москве, она продлится до 23 февраля. Об этом сообщил в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.

Жители и организации города могут передать военным средства личной гигиены, перчатки, термобелье, кондитерские изделия и многое другое, а также отправить открытки с пожеланиями.



По всей Москве работает более 50 пунктов приема подарков. Они расположены в штабах по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает», павильонах «Фабрика подарков» на фестивальных площадках «Московских сезонов» в рамках проекта «Зима в Москве», волонтерских окружных центрах «Доброе место».



В 2026 году в акции впервые участвуют фирменные магазины проекта «Сделано в Москве». Они находятся в районных центрах «Место встречи»: «Бирюсинке», «Байконуре», «Ангаре», «Марсе». В магазины можно принести заготовленные подарки либо приобрести все необходимое на месте.



Волонтеры Москвы принимают, упаковывают и отправляют посылки бойцам.

