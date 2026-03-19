Собянин: На ВДНХ завершена комплексная реставрация 42 объектов
ВДНХ - крупнейшая реставрационная площадка в Москве, за последние годы здесь завершились работы на 42 объектах культурного наследия. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Мах.
Как отметил градоначальник, в прошлом году в обновленном павильоне № 67 «Советская печать» открылись иммерсивные мультимедийные выставки «За тридевять земель. Ожившие шедевры русской живописи» и «Быть Ван Гогом». В павильоне № 6 «Химия» после обновления начнет работу выставочно-торговый центр Абхазии. При этом в восстановленном павильоне № 35 «Главтабак» после реставрации открылось посвященное чайной культуре пространство.
«В планах — завершение работ по реставрации объектов культурного наследия федерального значения: главного фасада ресторана “Золотой колос” (строение № 284), кафе “Лето” (строение № 518, бывшая “Чайная”)», — рассказал Собянин.
Также будет завершена реставрация павильонов № 62 «Охрана природы» и № 64 «Оптика».
Горячие новости
- Названы самые популярные у россиян книги о счастье
- В РАН предупредили о самой сильной магнитной буре за 2 месяца
- В селе в Курганской области при взрыве газа пострадал человек
- От Есенина до Цветаевой: Названы поэты, чьи стихи превратились в популярные песни
- Режиссер Кинг снимет анимационный фильм о Лабубу
- Мир или эскалация? Почему Трамп предложил остановить удары по энергетике Ирана
- На Ставрополье женщина пострадала при атаке БПЛА
- Минпросвещения увеличит доступность продленки для школьников к 2030 году
- Над российскими регионами уничтожили 138 украинских БПЛА
- В РФ зарегистрировали товарные знаки Cartier и Van Cleef