Собянин: На ВДНХ завершена комплексная реставрация 42 объектов

ВДНХ - крупнейшая реставрационная площадка в Москве, за последние годы здесь завершились работы на 42 объектах культурного наследия. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Мах.

Как отметил градоначальник, в прошлом году в обновленном павильоне № 67 «Советская печать» открылись иммерсивные мультимедийные выставки «За тридевять земель. Ожившие шедевры русской живописи» и «Быть Ван Гогом». В павильоне № 6 «Химия» после обновления начнет работу выставочно-торговый центр Абхазии. При этом в восстановленном павильоне № 35 «Главтабак» после реставрации открылось посвященное чайной культуре пространство.

«В планах — завершение работ по реставрации объектов культурного наследия федерального значения: главного фасада ресторана “Золотой колос” (строение № 284), кафе “Лето” (строение № 518, бывшая “Чайная”)», — рассказал Собянин.

Также будет завершена реставрация павильонов № 62 «Охрана природы» и № 64 «Оптика».

