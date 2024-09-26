Собянин: На Рублево-Архангельской линии работают 3 тоннелепроходческих комплекса

Щит «София» задействовали при строительстве тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что работы будут вести в 533-метровом правом перегонном тоннеле между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха».

«"София" пройдет 349 метров, еще 204 строителям предстоит пройти горным способом», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Строящаяся часть будет соединена с отрезком «Шелепиха»-«Деловой центр», входившим ранее в состав Большой кольцевой линии.

На Рублево-Архангельской линии сейчас работают три тоннелепроходческих комплекса, два щита работают над прокладкой тоннелей между станциями «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Московское МетроМоскваСергей Собянин

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