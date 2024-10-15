Собянин: На развитие образования в 2025 году заложили 649,6 миллиарда рублей

В 2025 году на развитие образования Москвы намерены потратить 649,6 миллиарда рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В проект бюджета заложили средства на большую программу реконструкции столичных школ. Продолжим благоустройство территорий образовательных учреждений. Расширим сеть предпрофессиональных классов», — написал он.

На данный момент ведется модернизация 50 школ. С 2025 года в программу планируют включать до 100 зданий ежегодно. Также в школах города продолжат реализацию проекта подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ). В бюджете предусмотрено и вознаграждение для учителей за классное руководство и надбавка за работу с электронными технологиями проекта.

Обновление мастерских городских колледжей тоже продолжится. Дополнительно в городе планируют построить четыре новых образовательных комплекса, в которых будут готовить специалистов для предприятий будущего. Прием в городские колледжи в 2025-2027 годах будет значительно увеличен, что позволит удовлетворить спрос на получение среднего профессионального образования со стороны выпускников девятых классов школ.

Помимо прочего 298,6 миллиарда рублей намерены направить на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях. Также 48,3 миллиарда рублей потратят на укрепление материально-технической базы объектов спорта, а 32,5 миллиарда рублей заложили на обновление материально-технической базы учреждений культуры.

