Собянин: На первых этажах домов по реновации открыты магазины, аптеки и кофейни
Около 700 предприятий, включая магазины, аптеки и кафе, были открыты на первых этажах новостроек, построенных в столице по программе реновации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«С момента начала программы построены и переданы под заселение 324 жилых комплекса. На первых этажах размещены свыше 1,4 тысячи нежилых помещений», – заявил он.
По словам Собянина, на первых этажах жилых домов было открыто более 250 торговых предприятий. Также наиболее часто предприниматели открывали на подобных локациях аптеки, культурно-досуговые, детские и медицинские центры, кофейни и салоны красоты.
Это позволило дополнительно создать около 9,5 тысячи рабочих мест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru