Собянин: На Москве-реке появились специальные участки для занятий водным спортом
Акваторию Москвы-реки разделили на 12 зон для наибольшей безопасности, сообщил в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что на реке появились отдельные участки для отдыха на воде, регулярных и прогулочных маршрутов, а также разовых мероприятий. По словам Собянина, такие виды спортивного отдыха, как вейкборд, яхтинг, гребля, сапы, перенесли в зоны с меньшим потоком на судовом ходу.
«Сап-бордингом можно заниматься в Большом Строгинском затоне и в Серебряном Бору, воднолыжным спортом – в районе Спасского затона, а водно-моторным спортом – в Мякинино, на Химкинском водохранилище и в других местах», – пояснил он
Как подчеркнул мэр, подобное зонирование позволит уменьшить число перекрытий акватории, и исключит риски, связанные с жизнью и здоровьем пассажиров и отдыхающих на воде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru