Собянин: На Красной площади откроется выставка о легендарном военном параде
Музей под открытым небом появится на Красной площади в Москве, здесь откроется выставка в честь 83-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На площади 25 тысяч квадратных метров представят пять экспозиций, которые познакомят гостей с историей начала Великой Отечественной войны. Так, на большом экране покажут реконструированный парад 1941 года. Кинотеатр «Художественный», который продолжат работу в годы войны, запланировал показы исторических фильмов.
«Воссозданные дома 1941 года с мультимедийными экранами-окнами и мини-сценами станут отражением историй людей и событий. Ежедневно больше 300 артистов примут участие в театрализованных постановках», — рассказал Собянин.
Женщины-регулировщицы и столичные волонтеры будут оказывать гостям выставки помощь в навигации. Посетить музей можно бесплатно 7-10 ноября.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В 2025 году с банкротством могут столкнуться более 200 торговых центров
- В октябре Россия поставила рекорд по экспорту СПГ в этом году
- Турция захотела обсудить специальную цену на газ из России
- Теряют миллионы: Заявление Дурова о Telegram снизило доходы кибермошенников на 22%
- СМИ: Студия Warner Bros. разрабатывает фильм по франшизе «Игра престолов»
- Трамп заявил, что «уничтожил» трубопровод «Северный поток-2»
- В Госдуме предложили внести три исключения в законопроект о чайлдфри
- АТОР: Бюджетные туры в Турцию, ОАЭ и Египет подорожали на 15%
- В Орловской области два жилых дома повреждены при атаке БПЛА
- Вице-премьер России Патрушев поручил в течение двух недель остановить рост цен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru