Собянин: На Красной площади откроется выставка о легендарном военном параде

Музей под открытым небом появится на Красной площади в Москве, здесь откроется выставка в честь 83-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На площади 25 тысяч квадратных метров представят пять экспозиций, которые познакомят гостей с историей начала Великой Отечественной войны. Так, на большом экране покажут реконструированный парад 1941 года. Кинотеатр «Художественный», который продолжат работу в годы войны, запланировал показы исторических фильмов.

«Воссозданные дома 1941 года с мультимедийными экранами-окнами и мини-сценами станут отражением историй людей и событий. Ежедневно больше 300 артистов примут участие в театрализованных постановках», — рассказал Собянин.

Женщины-регулировщицы и столичные волонтеры будут оказывать гостям выставки помощь в навигации. Посетить музей можно бесплатно 7-10 ноября.

