Собянин: На части бывшей промзоны Братцево будет создан прогулочный бульвар

Мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о создании новых городских пространств в ходе программы комплексного развития территорий (КРТ).

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Он отметил, что в рамках 236 проектов будет благоустроено порядка 1,25 тысячи га участков. По словам Собянина, на части бывшей промышленной зоны «Южный порт» будет создана многоуровневая набережная с мариной.

Мэр указал, что особенностью проекта станет парящий на высоте 30 метров прозрачный ярус. Кроме того, в районе Кунцево будут обустроены прогулочные зоны внутри и около жилого квартала со спортивными и детскими площадками.

Со своей стороны, на части бывшей промзоны «Братцево» будет создан пешеходный бульвар между улицей Выборгская и Новопетровским проездом.

