Собянин: На части бывшей промзоны Братцево будет создан прогулочный бульвар
Мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о создании новых городских пространств в ходе программы комплексного развития территорий (КРТ).
{{related_post_T6Z4On0qQ}}
Он отметил, что в рамках 236 проектов будет благоустроено порядка 1,25 тысячи га участков. По словам Собянина, на части бывшей промышленной зоны «Южный порт» будет создана многоуровневая набережная с мариной.
Мэр указал, что особенностью проекта станет парящий на высоте 30 метров прозрачный ярус. Кроме того, в районе Кунцево будут обустроены прогулочные зоны внутри и около жилого квартала со спортивными и детскими площадками.
Со своей стороны, на части бывшей промзоны «Братцево» будет создан пешеходный бульвар между улицей Выборгская и Новопетровским проездом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Гоша Куценко задолжал налоговой 267 тысяч рублей
- В Башкирии начнут штрафовать за курение кальянов и вейпов в общественных местах
- «Ростех» восстановил работу новгородского оборонного предприятия после банкротства
- СМИ: В Польше сорвали сроки создания украинского легиона
- В Курской области сбили управляемую авиационную бомбу ВСУ
- Умер Герой России, летчик-снайпер Игорь Родобольский
- Пьяный фанат попытался забраться в машину к группе «Корни» в Ленобласти
- Китай и Россия проведут учения в Японском и Охотском морях
- Российский сухогруз отбуксировали к причалу в Дарданеллах из-за неполадок
- СМИ: Основатель «Царьграда» Малофеев и омбудсмен Львова-Белова сыграли свадьбу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru