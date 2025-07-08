Собянин: Москвичи получат больше рабочих мест рядом с домом

Власти Москвы планируют до 2030 года реализовать 37 проектов на земельных участках в непосредственной близости от 32 городских вокзалов и станций метро, создав новые рабочие места за пределами центра. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, инвесторы возведут свыше 2 млн квадратных метров деловой и торговой недвижимости, и столица получит более 45 тысяч новых рабочих мест. Ожидается, что инвестиции превысят 250 млрд рублей, экономический эффект для города - 150 млрд налогов и платежей до 2036 года.

Как напомнил Собянин, масштабные инвестиционные проекты, в рамках которых инвесторы получают участки и взамен строят полезные для города объекты, реализуют в Москве с 2016 года. Лучше всего для таких работ подходит земля у станций метро, МЦД или МЦК. Выгодное местоположение офиса, торгового центра, производственного цеха либо административного здания позволяет инвесторам быстрее окупить вложения в объект.

Так, в этом году рядом со станцией метро «Некрасовка» заработает торгово-развлекательный центр «Краски». В нем откроют магазины, кинотеатр, детский развлекательный центр, большой фитнес-клуб. Работу в ТРЦ смогут получить около 1,6 тысячи человек.

В свою очередь, у станции метро «Воронцовская» строят 23-этажное здание делового центра. На первых пяти этажах расположатся торговая галерея, кафе, супермаркет, фуд-холл, коворкинг, медцентр, спортивный комплекс. С шестого по 23 этажи разместят офисные помещения. Таким образом, в Обручевском районе создадут свыше 1,5 тысячи рабочих мест. Завершение строительства запланировано на 2026 год.

У станции МЦД-1 «Кунцевская» реализуют проект строительства офисно-делового центра площадью свыше 36 тысяч квадратных метров. Здесь обустроят более 80 офисов разной эргономики, кафе и рестораны, салоны красоты, аптеку. Горожанам будет доступно 2,5 тысячи рабочих мест. Вблизи транспортного хаба «Хорошевская» строится многофункциональный комплекс площадью более 60 тысяч «квадратов», в офисах и помещениях которого смогут работать свыше 4 тысяч человек. Завершение работ ожидается в 2028 году.

Собянин назвал создание новых рабочих мест с хорошей транспортной доступностью в разных районах столицы хорошим примером ее сбалансированного развития. В каждом районе формируются полноценные городские кварталы со своими возможностями для работы и отдыха.

