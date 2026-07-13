Собянин: Москвич победил на Международной физической олимпиаде

Школьник из Москвы в составе сборной России завоевал золотую медаль на Международной физической олимпиаде в Колумбии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Наша команда состояла из пяти человек, в неё входил Иван Пругло, выпускник 11 класса московской школы №179.

Как отметил градоначальник, для Ивана это не первое достижение. До этого он побеждал на Азиатской физической олимпиаде, Открытой международной олимпиаде по астрономии. На его счету также победы в финалах Всероссийской олимпиады школьников по физике и астрономии. Сергей Собянин поздравил Ивана Пругло с очередной победой и пожелал ему «неиссякаемого азарта и сил, чтобы всегда идти до конца».

Международная физическая олимпиада (IPhO) проходила уже в 56-й раз. Российские школьники соревновались с представителями из более чем 90 стран. Сборная РФ завоевала пять золотых медалей. На прошлом состязании IPhO в Париже золото завоевал выпускник московской школы Григорий Гречкин.

