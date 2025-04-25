Собянин: Москва выдала более 109 млн тест-полосок для москвичей с диабетом

Пациенты из Москвы с сахарным диабетом получили за год более 109 млн бесплатных тест-полосок и свыше 118 тысяч цифровых глюкометров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник напомнил, что тест-полоски и глюкометры можно получить в аптеках и аптечных пунктах города по электронному рецепту врача. По желанию пациента устройства автоматически передают данные об уровне глюкозы в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему Москвы (ЕМИАС). Информация сохраняется в электронной карте.

«Для настройки этой функции надо скачать специальное приложение на телефон и синхронизировать с ним глюкометр», – указал Собянин.

Как отметил мэр, единая цифровая платформа упрощает жизнь пациентов и работу медиков, все сведения о состоянии здоровья доступны в любом месте и в любое время онлайн.

