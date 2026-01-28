Собянин: Москва входит в тройку наиболее освещенных мегаполисов планеты

Москва входит в топ-3 наиболее освещенных мегаполисов мира, при этом электропотребление городского освещения практически не растет благодаря энергосберегающим технологиям и умным системам управления. Об этом рассказал в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что в прошлом году архитектурно-художественная подсветка украсила порядка 100 объектов.

«В их числе фасады школ, реконструированных в рамках программы “Моя школа”, Живописный мост, новая Царская набережная в музее-заповеднике “Коломенское” и Театр имени Пушкина», — отметил Собянин.

С 2011 года в столице реализуют программу улучшения уличного освещения и развития светоцветовой среды. Новые опоры оснащают современными светильниками, которые сокращают потребление электроэнергии до 30 процентов. В Москве установили 536 тысяч приборов наружного освещения, их число увеличилось более чем вдвое — до 885 тысяч. Количество зданий и сооружений с архитектурно-художественной подсветкой выросло более чем в четыре раза, до 2390 объектов. За 2025 год было смонтировано 58 тысяч приборов наружного освещения.

Архитектурно-художественная подсветка появилась в том числе в культурном центре «Москвич» на Волгоградском проспекте, нескольких храмах, историческом здании с домовой церковью Святого Александра Невского на Большой Садовой улице. Фасад Большой спортивной арены в олимпийском комплексе «Лужники» превратили в мультимедийное пространство благодаря технологии видеомэппинга и динамической подсветке.

Программу улучшения уличного освещения и развития светоцветовой среды продолжат в 2026 году, в планах установка более 26 тысяч приборов наружного освещения и оснащение архитектурно-художественной подсветкой 139 объектов. В частности, планируется украсить храм Рождества Пресвятой Богородицы в 1-м Капотнинском проезде, здание информационного агентства «Интерфакс», 22 видовых объекта на Профсоюзной улице.

Также в Москве с 2014 года реализуют проект по созданию единой системы пешеходной навигации. В городе установлено108,1 тысячи домовых и 16,2 тысячи отдельно стоящих указателей. Все элементы соответствуют разработанному стандарту и представляют собой синие таблички с белыми буквами. На некоторых из них есть куар-коды, с помощью которых можно узнать о выдающихся жителях города. Проект был реализовали в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В планах на текущий год установка 2,4 тысячи домовых и тысячи отдельно стоящих указателей в Москве.

