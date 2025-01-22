Собянин: Москва создает возможности для развития молодежного предпринимательства
К Московскому хабу молодежного предпринимательства с момента начала его работы в прошлом году присоединились свыше 32 тысяч человек, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Московский хаб является первым в России центром вовлечения молодых талантов в технологический бизнес. К его экосистеме уже присоединились участники, которые создали больше тысячи технологических бизнесов.
По словам Собянина, на сегодняшний день в Москве живут 3,2 млн молодых людей – это порядка четверти всего населения города. Многие из них рассматривают предпринимательство как ключевой инструмент самореализации, подчеркнул он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru