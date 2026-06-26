Собянин: Москва продолжит внедрять медицинские ИИ-сервисы в работу поликлиник

Систему умного приема продолжат развивать в поликлиниках Москвы, она стала важнейшим элементом новой модели организации амбулаторной помощи в городе, призванной сделать прием максимально результативным для пациента и врача. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Ежегодно в поликлиники столицы обращаются около 250 тысяч человек, почти треть из них - за справкой, рецептом или больничным.

«Теперь в ряде случаев их можно получать онлайн. С начала года с помощью телемедицинского сервиса продлено больше одного миллиона рецептов, закрыто около 600 тысяч больничных листов. Также в электронном формате сегодня доступно порядка 70 процентов медицинских справок», — указал мэр Москвы.

Как отметил Собянин, умный прием позволяет перейти от медицины по факту болезни к выявлению рисков и предрисков. Подобные сервисы призваны сократить число не требующих осмотра врачом визитов. В электронном формате уже доступно около 70 процентов медсправок, 19 видов документов оформляют полностью в цифровом виде.

Мэр напомнил, что система начала работать с 2025 года. Пациент записывается на прием онлайн, указывая причину визита. Если он обращается к врачу из-за плохого самочувствия или боли, к работе подключается умный сервис, который уточняет жалобы и собирает первичную информацию. Искусственный интеллект создает сводку из электронной медицинской карты горожанина, врач получает данные заранее и проводит прием максимально эффективно. Такой ИИ-сервис подготовил уже более 28 млн сводок, что повысило качество приема и уменьшило долю ошибок при заполнении протокола, назначении лечения, диагностического поиска.

Благодаря умному приему был запущен новый формат маршрутизации пациентов с диагностикой до очного приема специалиста. В частности, это касается горожан с болями в коленных суставах. Во время записи к врачу система определяет наличие актуальных сведений рентгенографии, анализирует ЭМК, данные из единой медицинской информационно-аналитической системы, задает уточняющие вопросы. При отсутствии результатов необходимого исследования, назначения или записи на него, противопоказаний к проведению пациенту автоматически выдают направление на рентген. После он приходит к врачу-специалисту для постановки диагноза и назначения лечения.

Цифровые технологии также помогают выявлять группы риска, автоматически проверяя возможность возникновения опасных состояний у пациентов. Так, при подозрении на сердечно-сосудистые заболевания система предлагает пройти опрос для определения рисков развития ишемической болезни сердца. За год это сделали более 2,5 млн человек, высокий риск заболевания выявили более чем у 50 тысяч из них. Аналогичный подход используют и для выявления хронической сердечной недостаточности. С характерными жалобами обратились свыше 30 тысяч пациентов, более чем у 3 тысяч обнаружили высокий риск болезни, в 80 процентах случаев диагноз подтвердился после обследования.

Также в Москве применяют нейросеть, способную выявлять пациентов с высокой вероятностью развития инфаркта и инсульта в ближайшие два года. Она была создана на основе генеративного искусственного интеллекта. С помощью нейросети сформировали постоянно обновляемый регистр пациентов группы риска трудоспособного возраста, в него включены почти 100 тысяч человек. Система анализирует полноту обследования, качество терапии, состояние здоровья по каждому пациенту, формирует персональный сигнальный лист с рисками и рекомендациями по коррекции наблюдения и лечения.

