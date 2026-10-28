Собянин: Москва продолжит внедрение философии здорового долголетия

Практическое внедрение философии здорового долголетия в деятельность городской системы здравоохранения продолжится в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Как отметил градоначальник, в 2025 году в столице средняя продолжительность жизни впервые превысила 80 лет. Особое место среди ключевых факторов ее роста занимает практическое внедрение философии здорового долголетия, которая объединяет возможности медицины, информационных технологий, городской среды.

«Профилактика заболеваний становится привычной частью повседневной жизни. Горожане могут своевременно узнавать о рисках для здоровья и принимать меры до появления выраженных симптомов. По оценке врачей-специалистов, это помогает москвичам дополнительно получить до 10 лет активной и насыщенной жизни», - указал Собянин.

В июне была запущена программа комплексной диагностики здоровья для увеличения продолжительности активной и качественной жизни, она объединила диспансеризацию, федеральную программу здорового долголетия, расширенный пакет обследований в единый персонализированный маршрут профилактики. Нововведение помогает оценить риски, определить тип старения, рассчитать биологический возраст и выявить нуждающиеся в особом внимании показатели. Прохождение до 90 процентов программы доступно онлайн в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО». Чтобы провести назначенные обследования, необходимо лично посетить организацию здравоохранения.

За несколько месяцев к программе присоединились свыше 1,5 млн москвичей, около 1 млн полностью завершили первый этап. Пациентам назначили свыше 3 млн углубленных лабораторных и инструментальных диагностических исследований. Нововведение помогло привлечь к профилактике заболеваний более 300 тысяч москвичей, которые не обращались в поликлиники или не проходили обследования в течение двух лет. Чаще всего медики выявляли риски сердечно-сосудистых заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета. При этом у каждого десятого участника, прошедшего программу, расчетный биологический возраст оказался выше паспортного на 5 и более лет. Теперь горожане смогут минимизировать негативное влияние факторов ускоренного старения.

Программа комплексной диагностики здоровья начинается с заполнения анкеты о самочувствии и образе жизни в «ЕМИАС. ИНФО». Затем система сформирует персональный набор обследований. Участникам предлагают расширенный пакет лабораторных и инструментальных исследований, которые теперь можно пройти в московских поликлиниках. Далее система выстраивает персональный маршрут и предлагает набор опций для пациента, также участники могут внести данные с домашних умных весов или итоги биоимпедансного анализа. Информацию сопоставляют с данными электронной медицинской карты и формируют дополнительный перечень обследований. В системе учитывают возраст, пол, показатели здоровья, уже выполненные исследования и факторы риска.

Комплексная диагностика здоровья выявляет механизмы ускоренного старения организма: иммуновоспалительный, метаболический, оксидативный. Отдельное внимание уделяется избыточному накоплению жировой массы, изменению состава тела, саркопении, ограничивающим подвижность нарушениям опорно-двигательной функции. Сопоставление биологического и паспортного возраста дополняет общую оценку здоровья. Программа помогает сформировать целостное представление о состоянии человека, оценить особенности возрастных изменений, определить шаги по профилактике. При наличии показаний участникам назначат углубленные исследования и консультации специалистов, в том числе телемедицинские.

Важное дополнение программы комплексной диагностики здоровья - столичные павильоны здорового долголетия, открытые летом на Никитском бульваре, Трубной площади и ВДНХ. Горожане всего за 15–20 минут могли в экспресс-формате оценить состояние организма, получить рекомендации по его улучшению. Посещение такого павильона не заменяет полноценного медицинского обследования, но помогает гражданам сделать первый шаг к регулярной профилактике.

Так, сначала москвичи проходили короткий интерактивный опрос о привычках, питании, активности и эмоциональном состоянии. При бесконтактной оценке ряда показателей использовалось умное зеркало с технологиями искусственного интеллекта. Также горожанам были доступны биоимпедансный анализ состава тела, ультразвуковая оценка состояния костной ткани аппаратом MiniOmni. Кроме того, в зонах нейрофитнеса москвичи могли выполнить упражнения на концентрацию внимания и расслабление со специальной гарнитурой, регистрировавшей биоэлектрическую активность мозга. Всего с 4 августа в павильонах здорового долголетия экспресс-диагностику прошли более 15 тысяч человек. Такой формат будет возобновлен на площадках городского проекта «Зима в Москве».

