Собянин: Москва помогла компаниям заключить экспортные контракты в 62 странах
Москва продолжает активно поддерживать предпринимателей города, экспортирующих продукцию на международные рынки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.
Для этих целей запущены инструменты Московского экспортного центра (МЭЦ).
«В 2025-м объем поддержанного МЭЦ экспорта составил 27,3 миллиарда рублей», — отметил Собянин.
Столица помогла компаниям заключить контракты в 62 странах, лидерами среди них стали Китай, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Вьетнам. Впервые проекты организовали в Пакистане и Катаре, кроме того, реверсные бизнес-миссии провели в Москве с партнерами из Чили и Эфиопии.
По словам мэра, чаще всего за границу поставляют продукцию пищевой промышленности, товары широкого потребления, а также решения в сфере ИТ. Например, одна из компаний заключила договор на поставку консервированных продуктов в КНР, другая - деталей для пультов диспетчерской связи в Казахстан, еще одна - программного обеспечения в Армению.
Сегодня московская продукция соответствует самым высоким стандартам качества. Столица продолжит делать все возможное, чтобы в этом могли убедиться покупатели в России и за рубежом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кузбассе отстранили главврача больницы, в роддоме которой умерли младенцы
- «Не разделять!»: Учителя защитили классных руководителей от депутатов
- На «Госуслугах» россияне смогут проверить данные о такси
- Депутат Буцкая анонсировала ГОСТ на детские игрушки
- Uniqlo зарегистрировала в России новый товарный знак
- В России более 1 млн женщин воспользовались родовым сертификатом в 2025 году
- «Как бы не загубили»: Что ждет аэропорт «Домодедово» после продажи
- Капитан «Локомотива» Баринов перешел в ЦСКА
- В Адыгее легковое авто столкнулось с грузовым поездом
- Роддом в Новокузнецке проверят после сообщений о смерти новорожденных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru