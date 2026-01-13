Собянин: Москва помогла компаниям заключить экспортные контракты в 62 странах

Москва продолжает активно поддерживать предпринимателей города, экспортирующих продукцию на международные рынки. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

Для этих целей запущены инструменты Московского экспортного центра (МЭЦ).

«В 2025-м объем поддержанного МЭЦ экспорта составил 27,3 миллиарда рублей», — отметил Собянин.

Столица помогла компаниям заключить контракты в 62 странах, лидерами среди них стали Китай, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Вьетнам. Впервые проекты организовали в Пакистане и Катаре, кроме того, реверсные бизнес-миссии провели в Москве с партнерами из Чили и Эфиопии.

По словам мэра, чаще всего за границу поставляют продукцию пищевой промышленности, товары широкого потребления, а также решения в сфере ИТ. Например, одна из компаний заключила договор на поставку консервированных продуктов в КНР, другая - деталей для пультов диспетчерской связи в Казахстан, еще одна - программного обеспечения в Армению.

Сегодня московская продукция соответствует самым высоким стандартам качества. Столица продолжит делать все возможное, чтобы в этом могли убедиться покупатели в России и за рубежом.

