Собянин: Москва передала коммунальную технику новым регионам России

Москва передала коммунальную технику в новые регионы России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Донецкую Народную Республику было отправлено 207 машин, в Херсонскую область — 50, а в Запорожскую — 20. Регионы получили в том числе дорожно-комбинированные и вакуумные подметально-уборочные машины, самосвалы, грузовые фургоны, бортовые машины, технику для ремонта асфальтобетонных покрытий, эвакуаторы, многофункциональные тракторы и фронтальные погрузчики.

Техника помогает в обслуживании объектов дорожного хозяйства и городских территорий, а также позволяет проводить ликвидацию повреждений на инженерных сетях и другие ремонтные работы.

