Собянин: Москва отправила в Курскую область более 300 тонн гуманитарной помощи
14 августа 202410:23
Москва направила в Курскую область более 300 тонн продуктов, одежду, и другие вещи, которые необходимы людям ежедневно, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, по просьбе региональных властей город также направил в Курскую область и технику.
Московские врачи на данный момент ведут работу в регионе и оказывают помощь пострадавшим, поступившим в стационары столицы.
Как подчеркнул Собянин, Москва продолжит оказывать жителям Курской области всю необходимую помощь.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru