Собянин: Москва отправила в Курскую область более 300 тонн гуманитарной помощи

Москва направила в Курскую область более 300 тонн продуктов, одежду, и другие вещи, которые необходимы людям ежедневно, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, по просьбе региональных властей город также направил в Курскую область и технику.

Московские врачи на данный момент ведут работу в регионе и оказывают помощь пострадавшим, поступившим в стационары столицы.

Как подчеркнул Собянин, Москва продолжит оказывать жителям Курской области всю необходимую помощь.

