Собянин: Москва оказывает комплексную помощь участникам СВО и их семьям
Москва оказывает комплексную помощь по различным направлениям участникам специальной военной операции и членам их семей. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
В частности, город предлагает содействие в профессиональном развитии и трудоустройстве. Соискатели получают индивидуальный вариант карьерной реализации в зависимости от личной истории, опыта, запроса.
«Москвичам — участникам СВО доступны бесплатные программы обучения по востребованным направлениям в различных отраслях... таких как промышленность, ИТ, транспорт, строительство и другие. Наиболее популярны курсы операторов станков с программным управлением, операторов БПЛА, специалистов по безопасности, аналитиков данных и программистов», — подчеркнул Собянин.
Профессиональная переподготовка востребована среди жен и детей военнослужащих, с 2023 года ее прошли около 3 тысяч человек, свыше 75 процентов выпускников успешно трудоустроились. Узнать подробнее о программах и подобрать подходящую можно в Едином центре поддержки участников СВО и их семей в Береговом проезде.
Кроме того, Собянин рассказал, что бойцы, проходящие лечение и реабилитацию в клиническом центре «Вороновское», могут восстановить и развить навыки вождения в ходе индивидуальных занятий с инструктором и автотренажерами. Здесь действует программа подготовки инструкторов по вождению из числа участников боевых действий с ампутацией. Дополнительно с июня в «Вороновском» ведут тренинги и онлайн-занятия по финансовой грамотности, онлайн-безопасности, развитию коммуникативных навыков и цифровых компетенций, использованию искусственного интеллекта. Обучение здесь прошли более 650 бойцов.
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