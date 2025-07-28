Собянин: Москва оказывает комплексную помощь участникам СВО и их семьям

Москва оказывает комплексную помощь по различным направлениям участникам специальной военной операции и членам их семей. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В частности, город предлагает содействие в профессиональном развитии и трудоустройстве. Соискатели получают индивидуальный вариант карьерной реализации в зависимости от личной истории, опыта, запроса.

«Москвичам — участникам СВО доступны бесплатные программы обучения по востребованным направлениям в различных отраслях... таких как промышленность, ИТ, транспорт, строительство и другие. Наиболее популярны курсы операторов станков с программным управлением, операторов БПЛА, специалистов по безопасности, аналитиков данных и программистов», — подчеркнул Собянин.

Профессиональная переподготовка востребована среди жен и детей военнослужащих, с 2023 года ее прошли около 3 тысяч человек, свыше 75 процентов выпускников успешно трудоустроились. Узнать подробнее о программах и подобрать подходящую можно в Едином центре поддержки участников СВО и их семей в Береговом проезде.

Кроме того, Собянин рассказал, что бойцы, проходящие лечение и реабилитацию в клиническом центре «Вороновское», могут восстановить и развить навыки вождения в ходе индивидуальных занятий с инструктором и автотренажерами. Здесь действует программа подготовки инструкторов по вождению из числа участников боевых действий с ампутацией. Дополнительно с июня в «Вороновском» ведут тренинги и онлайн-занятия по финансовой грамотности, онлайн-безопасности, развитию коммуникативных навыков и цифровых компетенций, использованию искусственного интеллекта. Обучение здесь прошли более 650 бойцов.

