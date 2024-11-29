Собянин: Москва – один из главных центров развития прорывных технологий в России

Москва является одним из главных российских центров создания и развития прорывных технологий, которые находят применение в самых разных отраслях социальной сферы и экономики, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Он отметил, что в городе уже не первый год формируется комплексная система поддержки инновационного бизнеса. Разработчикам и российским производителям высокотехнологичных решений доступна широкая линейка сервисов: от помощи в поисках партнеров до поддержки выхода на рынок и грантов на масштабирование производства. Собянин рассказал еще об одной столичной мере поддержки – программе пилотных тестирований инноваций.

Мэр напомнил, что участником программы пилотных тестирований инноваций может стать любая российская компания, которая планирует вывести на рынок новый продукт или технологию. Собянин напомнил, что сегодня Москва имеет крупнейшую в мире сеть для пилотирования инноваций – 257 площадок.

Мэр российской столицы подчеркнул, что буквально вся Москва стала полигоном для испытания передовых разработок в разных отраслях: от медицины и образования до искусства и развлечений.

