Собянин: Москва делает упор на отечественного, а не зарубежного инвестора
Москва не испытывает недостатка в инвесторах, при этом предпочтение отдается российским производителям, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Иностранцы всегда, во все времена инвестировали так, что они кратно больше обратно забирали из нашей страны», — сказал он в интервью ТАСС.
Мэр привел в пример автомобильный завод «Рено», площади которого занял производитель столичных машин «Москвич». Он отметил, что был создан первоклассный завод, на котором работали несколько тысяч человек. Руководители предприятия рассказывали о том, что на 80% локализовали производство и что на них работает как минимум 50 тысяч человек по всей России, указал Собянин. По его словам, оказалось, что это «полный блеф».
«Вся их локализация — это просто какое-то мошенничество в чистом виде», — добавил он.
По словам Собянина, он никогда не считал, что показателем развития столичной экономики является наличие иностранных предприятий и их инвестиции.
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