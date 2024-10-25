Собянин: Москва делает упор на отечественного, а не зарубежного инвестора

Мэр привел в пример автомобильный завод «Рено», площади которого занял производитель столичных машин «Москвич». Он отметил, что был создан первоклассный завод, на котором работали несколько тысяч человек. Руководители предприятия рассказывали о том, что на 80% локализовали производство и что на них работает как минимум 50 тысяч человек по всей России, указал Собянин. По его словам, оказалось, что это «полный блеф».

«Вся их локализация — это просто какое-то мошенничество в чистом виде», — добавил он.

По словам Собянина, он никогда не считал, что показателем развития столичной экономики является наличие иностранных предприятий и их инвестиции.

