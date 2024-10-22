Ефимов: Москва предоставила более 10 га земли для масштабных инвестпроектов в ЮВАО

Москва с начала года предоставила 10,7 гектара земли на юго-востоке столицы для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП),включая строительство торговых, деловых и образовательных объектов. О деталях рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город выделил инвесторам в аренду без торгов почти 10,7 гектара земли на территории Юго-Восточного административного округа для возведения производственных, образовательных, коммерческих и других объектов в рамках реализации масштабных инвестпроектов», - отметил он.

Инвесторы должны завершить строительство в течение пяти лет, на этот срок заключены договоры. Речь идет о строительстве недвижимости площадью в 170 тысяч «квадратов».

Сегодня масштабные инвестиционные проекты – это наиболее востребованная мера поддержки строительства. Для таких проектов город предоставляет участки без торгов и по льготной арендой ставке – рубль в год. Город же получает новые рабочие места и развитую инфраструктуру.

Так, министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в рамках проекта будет построен торговый центр у метро «Текстильщики», это место станет точкой притяжения для жителей. Здесь появятся магазины, кафе и офисы, площадь центра составит 7,9 тысячи «квадратов».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что дляреализации МаИП с начала года инвесторам предоставили 220 гектаров земли. Такимобразом, за год этот показатель удалось удвоить.

