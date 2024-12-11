Собянин: Московскую неделю интерьера и дизайна посетили около 182 тысячи человек

V Московскую неделю интерьера и дизайна на ВДНХ посетили более 181 тысячи человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«При поддержке правительства Москвы количество столичных компаний в сегменте дизайна и интерьера за три года увеличилось на 17,6% – до 21,4 тыс. организаций», – написал он.

Как добавил Собянин, в событии, которое проходило с 29 ноября по 2 декабря, приняли участие более тысячи компаний.

Лучшие работы, в том числе под брендом «Сделано в Москве», в дельнейшем будут выставлены в Новой Третьяковке на выставке «110 лет российского дизайна».

