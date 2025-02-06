Собянин: Московскими трамваями за год воспользовались более 190 миллионов раз
Более 190 миллионов поездок на трамваях совершили в Москве в 2024 году, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, модернизация трамвайных путей остается одним из ключевых направлений развития столичного транспорта.
«Ведем постоянную работу по отделению трамвайных путей от автомобильных дорог. Больше 250 километров путей выделены физически, еще свыше 35 километров — разметкой», — написал он.
При этом доля обособленных трамвайных путей в городе выросла до 82%. Разделение рельсов и автодорог позволило снизить число аварий и сбоев на путях по вине других участников движения. На данный момент рельсы ряда трамвайных маршрутов полностью отделены от автомобильных дорог.
Помимо прочего время задержки трамваев за последние три года сократилось более чем вдвое. Положительная динамика особенно заметна на улицах Бориса Галушкина, Красноказарменной и Орджоникидзе.
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