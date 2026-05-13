Собянин: Московские волонтеры собрали тысячи подарков бойцам СВО ко Дню Победы

Московские волонтёры в честь Дня Победы провели патриотические акции и собрали тысячи подарков. Об этом в своём канале в «Максе» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в городе прошла акция «Георгиевская лента», в шести столичных парках горожане подписывали праздничные открытки ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО, школьники Москвы готовили талисманы для бойцов, а студенты и преподаватели колледжей собирали гуманитарную помощь, организовали встречи и концерты.

«В преддверии 81-й годовщины Победы столичные волонтеры, школьники и студенты колледжей объединились для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и жителей новых регионов», - написал градоначальник.

Собянин отметил, что с 16 апреля по 11 мая в Москве прошли десятки акций и мероприятий. В частности, с 5 по 9 мая очередной гуманитарный груз был отправлен в Луганскую народную республику. Ветераны получили ко Дню Победы коробки со сладостями, а жителям региона передали необходимые товары. Кроме того, в Луганске делегация Москвы присоединилась к городскому праздничному фестивалю и навестила участников Великой Отечественной войны, провела мастер-классы и активности для детей.

Градоначальник также рассказал, что волонтеры школы № 2109 на постоянной основе помогают в проекте «Полевая кухня» со сбором сухпайков, в школе № 1508 организовали масштабный сбор гуманитарной помощи, в которую вошли тёплые вещи, предметы первой необходимости, средства гигиены и сладости. Волонтеры школы № 1354 «Вектор» дополнили посылки талисманами, которые сделали своими руками.

Кроме того, учащиеся, родители и педагоги школы № 1582 объединились для изготовления окопных свечей, волонтеры школы № 1347 отправили посылки с продовольствием и медикаментами, а в школе № 1391 плели маскировочные сети, писали письма и смотрели документальные фильмы о волонтерах.

Будущие повара из Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина и колледжа сферы услуг № 10 подготовили для участников СВО 200 наборов сухих пайков. Каждый включал мясные нарезки, украшенные пряники и сухофрукты. А в Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского направили подарочные наборы, разработанные студентами технологического колледжа № 21. В них вошли футболки, шоперы, кружки, блокноты, ручки и открытки ручной работы.

Собянин подчеркнул, что каждый год столица уделяет Днб Победы особое внимание. И ежегодно в его подготовке и проведении принимают участие неравнодушные жители Москвы. Также он добавил, что в штабах «Москва помогает» продолжается сбор гуманитарной помощи жителям новых и приграничных регионов.

