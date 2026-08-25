Собянин: Московские образовательные практики доступны педагогам из всех регионов

Москва активно делится с регионами России лучшими наработками в сфере образования. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По словам градоначальника, московская система образования тиражирует свои наработки по всей стране.

«Обучением учителей занимаются Корпоративный университет московского образования и Московский городской педагогический университет», — указал Собянин.

Проект «Взаимообучение городов» Корпоративного университета московского образования реализуют с 2017 года. За это время более 490 тысяч педагогов из регионов РФ поучаствовали в более чем 2,6 тысячи образовательных интенсивов. За десять лет состоялось порядка 40 мероприятий, на которых были представлены эффективные управленческие и педагогические практики. Кроме того, столица приняла делегации из более чем 40 регионов страны, в их числе Красноярский край, Республика Хакасия и Ямало-Ненецкий автономный округ.

На базе Московского городского педагогического университета (МГПУ) проводится Международная научно-практическая конференция «Теория и практика предпрофессионального образования». За два года участниками мероприятия стали более пяти тысяч человек из столицы и 18 российских регионов. В прошлом году в городе запустили программу повышения квалификации «Лучшие образовательные практики инновационных школ Москвы». Ее прошли уже 120 педагогов и руководителей столичных образовательных учреждений.

Кроме того, специалисты МГПУ разработали симуляционные тренажеры с дистанционным доступом, которые позволяют отрабатывать различные профессиональные задачи. Инструмент охватывает широкий спектр — от принятия управленческих решений до выстраивания коммуникации с подростками и родителями. Педагогам из регионов доступны все форматы взаимодействия: они могут приехать в московскую школу на стажировку, подключиться к вебинару либо получить консультацию онлайн, а также пройти курс на тренажере-симуляторе.

«Это делает наши образовательные практики доступными для профессионального роста педагогов и управленцев из любого уголка России», — подчеркнул Собянин.

Также все российские учителя имеют доступ к содержимому библиотеки «Московской электронной школы».

Узнать, как изменилась Москва за последние годы, какие реализуются инициативы, позволяющие сделать еще комфортнее жизнь горожан, и что ждет город в ближайшем будущем, можно в посвященном развитию ключевых сфер масштабном спецпроекте на портале mos.ru. Так, на странице проекта «Образование» доступна информация о преображении образовательных учреждений в рамках реконструкции по программе «Моя школа», а также о том, как как обновление влияет на качество обучения в столице.

