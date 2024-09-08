Собянин: Московские коммунальщики оказывают помощь в восстановлении Луганска
Московские специалисты в сфере коммунальных услуг помогают восстанавливать здания и инженерную инфраструктуру в Луганске. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
Он добавил, что столичные коммунальщики помогают готовить город в ЛНР к зиме и отопительному сезону.
Мэр Москвы также поздравил жителей Луганска с 229-летием города.
С начала 2024 года в Луганске обновили 22,1 километра сетей теплоснабжения, 4,7 километра — водоотведения, 9,1 километра — водоснабжения и свыше 130 километров кабельных линий и наружных сетей.
Отмечается, что в городе также продолжают восстанавливать путепровод и мост. На декабрь запланировано завершение капитального ремонта в одной из поликлиник Луганска.
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