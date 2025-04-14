Собянин: Московская неделя предпринимательства пройдет с 22 мая по 1 июня

Московская неделя предпринимательства пройдет в столице с 22 мая по 1 июня. Об этом в своем Telegram-канале заявил столичный мэр Сергей Собянин.

По словам градоначальника, каждый год мероприятие собирает ведущих экспертов, инвесторов и предпринимателей. В ходе Московской недели предпринимательства они смогут запустить новые проекты, развить свое дело и обсудить ключевые бизнес-тренды. Кроме того, москвичи увидят, как развивается экономика и меняется облик столицы благодаря столичным предпринимателям.

Участников ждет пять бизнес-треков: креативный, предпринимательства, красоты, детских товаров и инноваций.

Мероприятия состоятся в Центральном выставочном зале «Манеж», «Цифровом деловом пространстве», центральном парке инновационного центра «Сколково», кластере «Ломоносов», олимпийском комплексе «Лужники» и на Болотной площади.

В частности, в рамках Московской недели предпринимательства состоятся День российского предпринимательства на Болотной площади (25 и 26 мая), форум «Бизнес не по-детски» (27 мая), международный форум по франчайзингу (28 мая), конференция Startup Village для технологических стартапов (29 и 30 мая) и посвященный кибербезопасности фестиваль Positive Hack Days Fest (с 22 по 24 мая).

