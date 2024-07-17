Собянин: Московская международная книжная ярмарка пройдет с 4 по 8 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проведение 37-й Московской международной книжной ярмарки, она состоится в Экспоцентре на Краснопресненской набережной 4-8 сентября. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

Ярмарка была основана в 1977 году, мероприятие — старейший и крупнейший книжный форум в России. Ежегодно в ярмарке участвуют сотни издательств и книготорговых компаний, в том числе из-за рубежа.

«В прошлом году офлайн- и онлайн-мероприятия посетили свыше 1,5 миллиона человек», — рассказал Собянин.

В рамках ярмарки запланированы сотни презентаций книг, встреч с авторами, мастер-классов. Кроме того, здесь пройдут конгрессы переводчиков художественной литературы. Дети, школьники, студенты и их сопровождающие могут посетить мероприятие бесплатно.

На Московской международной книжной ярмарке предоставляют на льготных условиях стенды для общественных и бюджетных организаций, творческих союзов, фондов, библиотек, литературных журналов. Аналогичные условия доступны университетским, региональным, небольшим издательствам из РФ, а также из других стран СНГ. Подать заявку на участие можно на сайте ярмарки.

