Собянин: Молодые ученые могут подать заявки на городскую премию
Прием заявок на городскую премию для молодых ученых открылся в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Ее победителями становятся за достижения в естественных, технических, гуманитарных науках, а также за разработку и внедрение инноваций в экономику и социальную сферу столицы», - отметил градоначальник.
В премии 22 номинации, разделенные на два направления. В первую категорию входят работы по математике, механике, информатике, физике, астрономии, химии, а также медицинским, техническим и инженерным отраслям. Во вторую попали разработки в сфере авиации, био- и нанотехнологий, фармацевтики и электроники.
Заявки на премию принимаются на сайте до 17 июля текущего года. Итоги будут подведены в январе 2027 года.
В прошлом году в конкурсе приняли участие более 1,4 тысячи ученых из более чем 300 организаций. Лауреатами стали 77 человек.
