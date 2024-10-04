Собянин: Мероприятия на ВДНХ летом 2024 года посетили 9 миллионов человек

За лето 2024 года на ВДНХ провели пять тысяч концертов, фестивалей, спортивных и образовательных мероприятий, которые посетили девять миллионов человек. Об этом рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом году ВДНХ исполнилось 85 лет. В начале августа праздничную программу в честь дня рождения ВДНХ, включающую около 100 мероприятий посетил один миллион человек. В честь памятной даты на территории открылось несколько новых объектов.

«Первым стало долгожданное открытие 769-метровой канатной дороги “Воздушный трамвай” — самой длинной в Москве. Она стала новым всесезонным аттракционом семейного парка развлечений “Орион” и самым популярным объектом на ВДНХ. Еще один подарок — мозаичное панно у строения № 230 на Ялтинском участке — совместный проект ВДНХ и “МШМ Московская школа мозаики», — пояснил Собянин.

Свыше миллиона туристов за лето 2024 года посетили Музейный город ВДНХ. Наибольшее внимание гости уделили музеям «Атом», «Космонавтика и авиация» и «Макет Москвы». Москвичам и гостям столицы понравились экскурсии на электрокарах. Посетителям было доступно три маршрута - обзорная экскурсия с гидом или аудиогидом, а также «Ботанического путешествия» по территории выставки и Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина. Помимо прочего на ВДНХ провели 4,5 тысячи групповых пешеходных экскурсий.

Зеленый театр ВДНХ летом 2024 года стал площадкой для 60 концертов, театральных постановок и различных программ, их посетили свыше 130 тысяч зрителей разного возраста. В рамках проекта «Музыка на крыше» на панорамной площадке у подножия монумента «Рабочий и колхозница» прошли выступления известных исполнителей в разных жанрах — от джаза до электронной музыки.

Отдельным событием на ВДНХ стал фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов», который проходил в столице в четвертый раз. За четыре дня его посетили более 225 тысяч жителей и гостей города. Также на территории прошел фестиваль неолимпийских видов и состоялись турниры и соревнования по вейкборду, кикбоксингу, лякроссу, фрисби, йоге.

Осенью 2024 года на площадке ВДНХ пройдет ряд событий. К примеру, в ноябре в павильоне № 1 «Центральный» будет представлена новая экспозиция Третьяковской галереи, посвященная отечественному искусству XХ—XXI веков.

