Собянин: Материалы для дорожного ремонта производятся на московских заводах

Московские заводы производят материалы, необходимые для проведения дорожного ремонта и благоустройства общественных пространств. Об этом рассказал в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что еще в 2010 году асфальтобетонные смеси приходилось закупать у различных производителей. При этом не было единого контроля качества.

«Первый собственный завод был запущен городом в 2014-м. В прошлом году их число выросло до 15», — указал Собянин.

В зависимости от типа дорог и характера работ используются различные составы смесей. На столичных предприятиях наладили единый производственный цикл с трехступенчатым контролем качества.

Смеси изготавливают из отечественного сырья, которое проходит контроль в лабораториях заводов. Часть компонентов Москва закупает у региональных производителей посредством долгосрочных инвестиционных обязательств. Например, столица получает сверхпрочный щебень габбро-диабаз из Карелии в рамках офсетного контракта и планирует закупку стабилизирующей добавки для асфальтовых покрытий во Владимирской области.

Заводы находятся в разных округах Москвы, это сокращает время доставки материалов до мест проведения работ. Производственные мощности полностью обеспечивают потребности столицы.

За два года в Москве по программе комплексного благоустройства улиц обновили почти 1,3 тысячи объектов. Так, в 2025-м был создан единый пешеходный маршрут протяженностью 11,4 километра вдоль набережных Москвы-реки на юге города. Также специалисты отремонтировали участок Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади и 1-й Тверской-Ямской улицы с помощью технологии бесшовной укладки. В прошлом году благоустройство проводили более чем на 3,7 тысячи объектов, в том числе на 2,4 тысячи дворовых территорий.

