Собянин: Ледовый комплекс «Монтреал» открылся в Южном Бутове
В районе Южное Бутово открылся новый ледовый комплекс «Монтреал», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, в новом здании помимо двух ледовых арен разместятся также залы хореографии и ОФП, зоны отдыха и тренажерные залы. В комплексе одновременно сможет заниматься 180 человек.
Среди прочих на площадке будут тренироваться любительские хоккейные команды и учащиеся детских спортшкол.
«"Монтреал" стал частью крупного спортивного кластера, в который входит комплекс «Спорт Станция» с футбольными полями, теннисными кортами, сквош-кортами, залами для бокса и хореографии», – написал Собянин.
Как добавил мэр, в состав спорткластера также войдет и строящийся комплекс «Максимум» с бассейнами, ледовым полем и залом общей физической подготовки. Его строительство намерены завершить весной 2025 года.
До конца года в городе возведут еще восемь объектов спорта, в том числе четыре за счет частных инвестиций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru