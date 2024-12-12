Собянин: Ледовый комплекс «Монтреал» открылся в Южном Бутове

В районе Южное Бутово открылся новый ледовый комплекс «Монтреал», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в новом здании помимо двух ледовых арен разместятся также залы хореографии и ОФП, зоны отдыха и тренажерные залы. В комплексе одновременно сможет заниматься 180 человек.

Среди прочих на площадке будут тренироваться любительские хоккейные команды и учащиеся детских спортшкол.

«"Монтреал" стал частью крупного спортивного кластера, в который входит комплекс «Спорт Станция» с футбольными полями, теннисными кортами, сквош-кортами, залами для бокса и хореографии», – написал Собянин.

Как добавил мэр, в состав спорткластера также войдет и строящийся комплекс «Максимум» с бассейнами, ледовым полем и залом общей физической подготовки. Его строительство намерены завершить весной 2025 года.

До конца года в городе возведут еще восемь объектов спорта, в том числе четыре за счет частных инвестиций.

