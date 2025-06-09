Собянин: Крупный образовательный комплекс будет построен в районе Внуково
Строительство крупного образовательного комплекса началось в районе Внуково в Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник в своем телеграм-канале, здание площадью почти 30 тысяч квадратных метров будет рассчитано на 1275 школьников и 350 дошкольников. В школьном блоке оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортзалы, медиатеку, лабораторно-исследовательские комплексы. При этом в блоке детсада появятся 14 групповых ячеек, музыкальный, физкультурный залы. Части объекта объединит многофункциональное пространство, которое сможет использоваться как актовый зал.
Кроме того, на территории комплекса разместят стадион с площадкой для волейбола и баскетбола, полем для мини-футбола, сектором для прыжков в длину, беговой дорожкой, зонами для активных игр и отдыха. Для детского сада будут оборудованы прогулочные зоны с теневыми навесами, две площадки для занятий общей физической подготовкой.
Завершение строительных работ планируется в 2027 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru