Собянин: Крупный образовательный комплекс будет построен в районе Внуково

Строительство крупного образовательного комплекса началось в районе Внуково в Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник в своем телеграм-канале, здание площадью почти 30 тысяч квадратных метров будет рассчитано на 1275 школьников и 350 дошкольников. В школьном блоке оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортзалы, медиатеку, лабораторно-исследовательские комплексы. При этом в блоке детсада появятся 14 групповых ячеек, музыкальный, физкультурный залы. Части объекта объединит многофункциональное пространство, которое сможет использоваться как актовый зал.

Кроме того, на территории комплекса разместят стадион с площадкой для волейбола и баскетбола, полем для мини-футбола, сектором для прыжков в длину, беговой дорожкой, зонами для активных игр и отдыха. Для детского сада будут оборудованы прогулочные зоны с теневыми навесами, две площадки для занятий общей физической подготовкой.

Завершение строительных работ планируется в 2027 году.

