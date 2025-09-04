Собянин: Круглогодичные спортивные площадки нового формата создадут в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил к будущему зимнему сезону подготовить первые 11 площадок нового формата, по одной на каждый административный округ. В результате реализации проекта свыше 100 тысяч жителей столицы получат доступ к качественной спортивной инфраструктуре у дома.

Новые площадки можно будет использовать круглый год. Благодаря новым технологиям площадки подготовят к эксплуатации очень быстро. Специальные закладные, к которым крепятся спортивные элементы, в летний период позволяют трансформировать площадку для игры в волейбол и баскетбол, а зимой москвичи смогут покататься на ней на коньках.

Борт хоккейных коробок выполнят из специального нецарапающегося покрытия. Прозрачная конструкция позволит площадке гармонично вписаться в дневной облик города, а ночью коробок будет освещен подсветкой.

Рядом с каждой площадкой оборудуют умные световые опоры, на которых разместят разные светильники и проекторы, которые иногда даже позволят устраивать световые шоу. Также на опорах отремонтируют видеокамеры и аудиосистемы. В многофункциональных павильонах оборудуют туалеты, раздевалки, кафе, гараж с ледозаливочной техникой.

Опыт создания первых 11 площадок впоследствии хотят применить в других районах Москвы. Также мэр Москвы принял решение создать 15 мест отдыха у воды. Они появятся, в частности, у Головинских и Ангарских прудов в САО, Джамгаровского и Долгих (Виноградовских) прудов в СВАО и у Нижнего Бирюлевского пруда в ЮАО.

Для отдыхающих установят шезлонги и лежаки, а вдоль береговой линии сформируют полосу из очищенного белого песка. Рядом также расположатся качели и беседки, а где-то даже появятся бассейны. Также специалисты оборудуют зоны для пикника, кафе и специальные павильоны. Пилотный проект благоустройства уже реализован у пруда в Парке Горького.

