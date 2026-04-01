Собянин: Концертные площадки Москвы в 2025 году посетили 2,4 млн зрителей

Концертные площадки Москвы в 2025 году посетили 2,4 млн зрителей. Об этом написал мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

В числе ярких мероприятий прошлого года ХХV фестиваль «Триумф джаза», IV Международный московский джазовый фестиваль, III летний фестиваль «Зарядье», Рождественский фестиваль, фестиваль «Москва встречает друзей».

«Много концертов, спектаклей и постановок было организовано для бойцов СВО и жителей новых территорий. Всего в 2025 году Культбригада Москонцерта провела свыше 320 мероприятий», — рассказал Собянин.

Публике интересно классическое искусство, что подтвердил фестиваль «Культурный город» в парке «Зарядье». В рамках события прошли концерты симфонических оркестров, балетные и оперные постановки, их посетили более 500 тысяч человек. Развивается и международное культурное сотрудничество, в лучших залах столицы выступили свыше 80 зарубежных артистов и коллективов из 24 стран.

В 2026 году в городе планируют провести первый Московский международный конкурс композиторов, модернизировать и переоснастить Московский театрально-концертный центр Павла Слободкина и залы Москонцерта на Пушечной улице, возродить историческую концертную площадку «Эстрада Шаляпина» в парке «Сокольники», начать модернизацию Малой спортивной арены олимпийского комплекса «Лужники».

Также Собянин напомнил, что в 2025 году 943 тысячи зрителей посетили представления в Большом московском цирке на проспекте Вернадского. Также здесь в девятый раз прошел Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол-2025», на манеже выступили более 190 артистов из 15 государств. Гала-шоу посмотрели 41 тысяча зрителей в зале, 60 тысяч человек посмотрели событие онлайн. В прошлом летнем сезоне в шапито на открытых площадках Москвы прошли цирковые шоу с участием лучших артистов России. Всего состоялось 219 дивертисментов, общее число посетителей превысило 143 тысячи человек.

