Собянин: Конноспортивный комплекс включен в список приоритетных инвестпроектов
Строительство нового конноспортивного комплекса является частью масштабной модернизации Центрального Московского ипподрома (ЦМИ). Об этом в своём канале в Max заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, комплекс включён в число инвестиционных приоритетных проектов, инвестор вложит в проект около 11,35 млрд рублей.
«Будут возведены три крытых манежа, открытый плац, левады, а также конюшни с современной инфраструктурой. Здесь будет создано 80 новых рабочих мест», - написал Собянин.
Градоначальник добавил, что в итоге ЦМИ «станет одним из лучших ипподромов в мире».
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что главная задача реконструкции - вернуть ЦМИ «архитектурную красоту и величие», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
