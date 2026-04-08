Собянин: Конноспортивный комплекс включен в список приоритетных инвестпроектов

Строительство нового конноспортивного комплекса является частью масштабной модернизации Центрального Московского ипподрома (ЦМИ). Об этом в своём канале в Max заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, комплекс включён в число инвестиционных приоритетных проектов, инвестор вложит в проект около 11,35 млрд рублей.

«Будут возведены три крытых манежа, открытый плац, левады, а также конюшни с современной инфраструктурой. Здесь будет создано 80 новых рабочих мест», - написал Собянин.

Градоначальник добавил, что в итоге ЦМИ «станет одним из лучших ипподромов в мире».

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что главная задача реконструкции - вернуть ЦМИ «архитектурную красоту и величие», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
