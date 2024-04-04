Собянин: Реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году
Президентом России было принято решение возродить Центральный ипподром страны в Москве. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
На церемонии официального начала работ по реконструкции объекта, который расположен на улице Беговой, он указал, что речь идёт о полной реставрации главного здания, спортивной зоны, а также о строительстве новых конюшен.
Градоначальник напомнил, что старейшему ипподрому страны исполняется 190 лет и его инфраструктура «морально и физически устарела», а после реконструкции появится объект мирового уровня, «отвечающий самым современным стандартам».
«Вместе с министерством сельского хозяйства мы приступаем к работе. Планируем завершить в 2026 году так, чтобы как можно быстрее... любители конных соревнований... вернулись в свой родной дом», – сказал Собянин.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев добавил, что после реконструкции на Центральном московском ипподроме будут проводиться все необходимые мероприятия, которые позволят развивать в стране коневодство.
Ранее Собянин заявил о масштабной работе по реконструкции и модернизации столичных культурных центров, уточнив, что в 2024 году планируется привести в порядок ещё 14 объектов, сообщает RT.
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