Собянин: Количество бюджетных мест в колледжах Москвы увеличится на 10 тысяч
Колледжи Москвы являются первоклассными учебными заведениями с современными мастерскими, практикоориентированными программами и тесными связями с работодателями. Об этом в своём канале в Max заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, число желающих поступить в московские колледжи на базе двух экзаменов ОГЭ ещё до начала приёмной кампании выросло на пять тысяч человек по сравнению с прошлым годом.
Градоначальник отметил, что по этой причине было принято решение увеличить количество бюджетных мест на 10 тысяч.
«В этом году их будет 47 тысяч», - заключил мэр.
Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила «Радиоточке НСН», что больше половины сегодняшних выпускников девятых классов идут в колледжи.
