Собянин: Каждый третий контракт Москва заключила с поставщиками из регионов
Москва согласовала в первой половине 2026 года более 200 тысяч контрактов, 73 тысячи из которых с региональными поставщиками. Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс»
Мэр добавил, что столичный госзаказ является крупнейшим в России, а на него приходится почти 14% от всего объема.
«Столичный госзаказ — крупнейший в стране. На Москву приходится почти 14% от общего объема закупок России. Это каждый седьмой рубль в российской системе закупок. Благодаря развитой цифровой инфраструктуре участвовать в городских закупках могут предприниматели со всей страны», — написал он.
Уточняется, что самыми активными поставщиками, помимо Москвы, стали Владимирская, Свердловская и Московская области, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Чаще всего столице требовались медицинские товары и лекарства, образовательные услуги, техническое обслуживание, содержание оборудования и транспортных средств, хозяйственные и строительные принадлежности, а также бытовая техника.
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