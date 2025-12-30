Собянин исполнил мечты трех ребят из Луганска и Москвы в рамках «Елки желаний»
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в традиционной благотворительной акции «Елка желаний». Об этом градоначальник сообщил в своем канале.
Проект уже восемь лет помогает в исполнении желаний ребят накануне Нового года
«С большим удовольствием исполнил мечты трех детей из Москвы и Луганска», — подчеркнул Собянин.
Так, 11-летняя Арина из Луганска попросила гимнастическую стенку. Девочка занимается рисованием, хоровым пением, участвует в олимпиадах и занимает призовые места на конкурсах. В исполнении мечты Арины помогли столичные волонтеры, они доставили и вручили подарок и собрали снаряд вместе с семьей девочки.
Для 12-летней москвички Бажены-Лели подарком мечты была умная колонка. Девочка любит рисовать и лепить, увлекается историей. Ей уже доставили гаджет.
Также Собянин исполнил желание 14-летнего Дмитрия из Москвы. Для подростка организовали встречу с пилотом военного самолета.
«С наступающим Новым годом, друзья! Пусть у каждого ребенка сбываются мечты!», — написал мэр.
Собянин призвал горожан присоединяться к этой доброй акции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Владельца «Внуково» назвали главным претендентом на покупку «Домодедово»
- Армия России освободила Богуславку и Лукьяновское
- Суд заочно арестовал продюсера Разина по делу о мошенничестве
- Себе дороже: Спасатели призвали не экономить на пиротехнике и не давать ее детям
- В России программа долгосрочных сбережений привлекла более 650 млрд рублей
- Вертолет Ми-34М1 с российским двигателем совершил первый испытательный полет
- Праздничные «угрызения совести»: Диетолог назвала главные новогодние «ошибки» россиян
- Адвокат: Решение Мосгорсуда по выселению Долиной готово
- Ford подала десять заявок на регистрацию товарных знаков в России
- Песков рассказал, чего ждет от 2026 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru