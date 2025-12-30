Собянин исполнил мечты трех ребят из Луганска и Москвы в рамках «Елки желаний»

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в традиционной благотворительной акции «Елка желаний». Об этом градоначальник сообщил в своем канале.

Проект уже восемь лет помогает в исполнении желаний ребят накануне Нового года

«С большим удовольствием исполнил мечты трех детей из Москвы и Луганска», — подчеркнул Собянин.

Так, 11-летняя Арина из Луганска попросила гимнастическую стенку. Девочка занимается рисованием, хоровым пением, участвует в олимпиадах и занимает призовые места на конкурсах. В исполнении мечты Арины помогли столичные волонтеры, они доставили и вручили подарок и собрали снаряд вместе с семьей девочки.

Для 12-летней москвички Бажены-Лели подарком мечты была умная колонка. Девочка любит рисовать и лепить, увлекается историей. Ей уже доставили гаджет.

Также Собянин исполнил желание 14-летнего Дмитрия из Москвы. Для подростка организовали встречу с пилотом военного самолета.

«С наступающим Новым годом, друзья! Пусть у каждого ребенка сбываются мечты!», — написал мэр.

Собянин призвал горожан присоединяться к этой доброй акции.

