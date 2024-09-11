Собянин: Инвесторы построят и передадут городу 283 объекта инфраструктуры

Инвесторы построили в Москве 136 детских садов и 50 школ за пять лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, долгое время у инвесторов не было обязательств по строительству социальных объектов у новых жилых комплексов, большую часть образовательных учреждений строила столица. Однако в 2021 году в Москве ввели практику договоров участия с застройщиками.

«По ним новые социальные объекты сразу передаются городу по завершении строительства», — подчеркнул Собянин.

С застройщиками уже заключили 150 договоров участия, семь из них выполнены в полном объеме. Планируется, что инвесторы возведут всего 283 объекта социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. В дальнейшем их передадут городу.

